大正、昭和、平成、令和を生きた作家の佐藤愛子さんが亡くなりました。102歳でした。佐藤さんは1923年、作家・佐藤紅緑さんの次女として大阪府内で生まれ、1969年に借金苦のなか奮闘する強い妻を描いた作品『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞。2000年には長編小説『血脈』を完成させ、菊池寛賞を受賞しました。佐藤さんはエッセイの名手としても知られ、2016年に出版した『九十歳。何がめでたい』は、翌年の年間ベストセラー