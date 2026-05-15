◇プロ野球セ・リーグ 中日 - ヤクルト(15日、バンテリンドーム)ヤクルトのサンタナ選手が初回、先制のソロホームランを放ちました。1アウト走者なしで打席に向かったサンタナ選手。対する中日の先発・柳裕也投手の初球ストレートをはじき返します。打球はそのまま勢いよく飛び、レフトポール際に飛び込む一発。サンタナ選手はこれを振り返り「『切れるな、切れるな』と思いながらボールを見て走っていました。入ってくれて良かっ