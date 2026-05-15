健康維持に必要な食生活の心構えは何か。精神科医の藤野智哉さんは「努力して正しい食事をすることは、それ自体がストレスとなり、かえって心身を疲弊させてしまうことすらある。食事を気楽に考えて、頑張りを休むことが大切だ」という――。※本稿は、藤野智哉『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EzumeImages※写真は