便秘を解消するにはどうすればいいのか。順天堂大学の小林弘幸特任教授は「腸内環境を整えるために発酵食品をとってほしい。ヨーグルトが定番だが、別の食品を加えることも効果的だ。便秘外来を訪れる患者には3つのアドバイスをしている」という――。※本稿は、小林弘幸『科学的に証明された 自律神経を整える習慣』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iSt