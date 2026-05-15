フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ）が?大役?を担うことになった。所属先の木下グループは１５日、１６日（日本時間１７日）に行われる米大リーグのエンゼルス対ドジャース（米カリフォルニア州アナハイム）戦で島田が始球式を務めると発表。自身初の始球式を前に「これまで、フィギュアスケート一筋でやってきたので、野球のボールは初めて握りました。コーチ陣やトレーナーのみなさ