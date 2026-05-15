「今日を最後に、俳優としての人生を手放そうと思います」俳優チャン・ドンジュの突然の引退宣言が、韓国芸能界に驚きを与えている。【画像】チャン・ドンジュ、莫大な借金か…引退宣言チャン・ドンジュは5月15日、自身のSNSを通じて「長い時間、俳優という名前で生きてきながら多くの愛と応援を受けた」とし、「カメラの前で笑い、泣いたすべての瞬間が、私の人生で最も輝く時間だった」と振り返った。そして、「今日を最後に、私