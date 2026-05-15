そろそろ結婚を視野に入れたお付き合いをしたい30代。そんなときFacebookなどのSNSで昔想いを寄せていた女子がいまだ独身だと知ってしまったら、「ワンチャンあるかも！」と浮き足立ってしまうもの。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「昔好きだった女子がSNSで独身だとわかったときの対処法」をご紹介します。【１】仲良くなったら旧友同士の飲み会を提案してみる「定期的にやり