◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）広島の辰見鴻之介内野手が、初回１死から右前打を放った。昨オフの現役ドラフトで楽天から加入したプロ４年目。通算１０打席目のプロ初安打となったが、直後に大竹耕太郎投手のけん制に誘い出され、挟殺でタッチアウト（記録は盗塁死）となった。俊足を最大の武器とする辰見は、主に代走でリーグ２位の８盗塁をマーク。この日は「２番・左翼」で同じ大竹が先発した４月２６