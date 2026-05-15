日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝はアジア初の５大会連続でＷ杯代表に選出された。国際Ａマッチ出場５８試合の実績を持つ元日本代表ＭＦ北澤豪氏（５７）は、ピッチ内外での長友の活躍に期待した。※※※※※※※※※※※※Ｗ杯は準備期間を含めれば２か月に及ぶ長い戦いになる。選手、スタッフは、その長い時間で生活をと