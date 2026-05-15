◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が今季３勝目を懸け先発し、初回を３者凡退に抑える立ち上がりを見せた。まずは先頭・三森をわずか３球で空振り三振に仕留めて１アウト。続く度会もフルカウントから１３３キロカットボールで見逃し三振に抑えた。好調の筒香も二ゴロに打ち取り、テンポ良く３者凡退で切り抜けた。５月３日の阪神戦（甲子園）以来、中１１日での登板と