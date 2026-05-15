◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手が先制弾をお見舞いした。０―０の初回１死。柳が投じた初球の直球を見逃さず強振した。竜党から悲鳴が上がるなか、打球は左翼席に吸い込まれる９号ソロ。対柳はバンテリンＤで４連勝中と“カモ”にしており、ダメージを与える一撃となった。