福岡県内では15日、各地で気温が上がり、2日連続で最高気温が30℃以上の真夏日となり、多くの地点で、ことし一番の暑さとなりました。 ■八木菜月アナウンサー「午後2時すぎの久留米駅です。じりじりとした日差しが照りつけていて、顔が焼けるような暑さを感じます。駅前では、皆さん日陰を選んで休んでいます。」福岡県内は15日、高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。最高気温が31.3℃と、ことし一番の暑さとな