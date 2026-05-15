◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）今季初昇格となったソフトバンク・正木智也外野手が「６番・右翼」で即スタメン。右足のほうか織炎で手術を行い、開幕に間に合わなかったが、１号ソロを含む２安打１打点で存在感を放った。２回、先頭・渡辺佳の飛球を風の影響もあり捕球できず、そこから先発・上沢直之投手が４失点した。楽天も好投手・早川が先発ということもあり「ミーティング