１６日の巨人戦（東京ドーム）で篠木健太郎投手が今季２勝目を懸けて先発する。前回登板となった９日の阪神戦（甲子園）では６回を投げ４安打１失点も勝ち負けはつかかった。中６日での登板に「いっぱい食べておこうって思いました」と食事面でのリカバリーに務めたと明かした。前回登板時は５回まで両者無得点に「得点が動かない試合だったりした時に、初めてというか、投げ終わった感覚がすごい初めてだったんで。全体