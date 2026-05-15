◆大相撲夏場６日目（１５日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り切り、初日から６連勝とした。左四つから土俵際に押し込まれながら残ると、頭をつけて左からの出し投げ。王鵬の体勢を崩し、そのまま寄り切った。前日は東前頭３枚目・平戸海（境川）を、鋭い当たりで圧倒し、勝利をつかむなど安定した土俵を続けている。２横綱１大関が休場した初夏の土俵を締めている。