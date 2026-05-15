歌手・錦野旦（７７）の最新姿に衝撃が走った。１５日にインスタグラムで「５月１４日横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール＃夢コンサート昼夜２ステージ無事終わりました」と伝え、「皆さんには熱い涙初めての投稿で僕７７歳頑張る姿見ていただきたくステップ人呼んでスターステップこの曲流れないとステップダメなんですよまだまだ頑張りま〜す」（原文ママ）と感謝。「６月夢コンサ