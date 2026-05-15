より自然で強い一体感のS＋シフトホンダ・プレリュードの馬力が、期待より低いと感じた人はいらっしゃるだろう。シビック・タイプRは、320psを誇るのだから。それでも、長い歴史を持つこのクーペは、以前から速さ自慢ではなかった。レースへ参戦した例もあったが。【画像】上質マナーでグランドツアラー寄りホンダ・プレリュード日本のクーペたちRFも全128枚排気ガス規制を理由に、英国仕様の最高出力は184ps、最大トルク