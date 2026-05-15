シビックへ通じるハイブリッドで184psホンダがプレリュードを復活させると聞いて、三菱エクリプスのように、クロスオーバーになるのではと想像した英国人はゼロではないはず。しかし、喜ばしいことに違った。歴代と同様に、5代目も前輪駆動の背が低いクーペだった。【画像】上質マナーでグランドツアラー寄りホンダ・プレリュード日本のクーペたちRFも全129枚比較試乗で、その好印象な走りは確認済み。英国市場では現実的