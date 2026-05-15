テレビ東京で30日、TVアニメ『おそ松さん』の放送10周年を記念した特番が放送されることが15日、発表された。【画像】『おそ松さん』人気エピソード投票結果2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ『おそ松さん』。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、25年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えた。放送10周年を記念した数