俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを