阪急阪神ホールディングスは15日、阪急線、阪神線ともに2030年度までに運賃の値上げを目指す方針を明らかにした。阪急電鉄大阪梅田駅の改装の工事費高騰に対応する。実施すれば、消費税増税時などを除く本格的な運賃改定は1995年9月以来となる。大阪市内で記者会見した門田浩士グループ経営企画室長は「工事費上昇を見込んで前倒しで投資が増えると、運賃改定を視野に入れざるをえない」と説明した。値上げ幅は言及しなかった