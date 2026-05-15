青森市中心部の複合商業ビルにクマが1頭居座っていると見られ、警察などが対応にあたっています。中継です。クマが居座っていると見られるのは、JR青森駅からおよそ1キロのところにある中心街に位置する複合商業ビルです。警察や青森県などによりますと、午後3時半過ぎ、ビルの1階にクマが出没、建物には飲食店やホテルが入っていて、1階にある薬局やホテルの利用者など10人以上が取り残されているということです。また、きょうは