トランプ大統領に同行取材したワシントン支局長の涌井記者に聞きます。今回の米中首脳会談、成果はあったのでしょうか？2日間にわたって行われた首脳会談ですが、サプライズと言えるような波乱はなく、双方にとって無難な結果となりました。トランプ大統領「今回の訪問はとても良かった。多くの成果が得られたと思う。両国にとって極めて有益な素晴らしい貿易協定をいくつか締結することができた」アメリカ側の成果と言えるのは、