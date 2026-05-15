15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前日比52銭円安ドル高の1ドル＝158円44〜45銭。ユーロは51銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円37〜41銭。原油先物価格が高止まりしていることが、輸入国の日本の経済に悪影響となるとの見方から円を売る動きが優勢となった。市場では「政府による為替介入への警戒感から、158円台後半になると円を買い戻す動きが強まった」（外為ブローカー）