大阪市の横山英幸市長（大阪維新の会代表代行）は３度目の「大阪都構想」への挑戦に向け、１５日開会の市議会（定数８１）に、制度案を作る法定協議会の設置議案を提出した。市議会で過半数を占める維新市議団（４１人）は法定協の早期設置に慎重な姿勢を示しており、対応が注目される。法定協の設置には府・市両議会での設置議案可決が必要。府議会の３分の２を占める維新府議団はすでに賛成を決めている。吉村洋文・大阪府