NPB（日本野球機構）は15日、プロ野球セ・パ両リーグの3、4月度月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグは中日の村松開人選手、パ・リーグはロッテの藤原恭大選手がそれぞれ選出され、ともに初受賞となりました。村松選手のサヨナラ打は、4月24日のヤクルト戦での一打。チームは先制するも、失点を重ね、逆転を許し、3-4で迎えた土壇場9回、1アウト2、3塁で村松選手に打席が回ります。そこでフォークを完璧に捉え、ライト