ロックバンド、サカナクションのギター・ボーカルの山口一郎（45）が14日夜、自身のYouTube生配信で、2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」のリバイバルヒットを感謝した。「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気がっ出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭