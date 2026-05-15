歌手倉木麻衣（43）が15日、ブログを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」毛利蘭役等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。倉木は「『名探偵コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と書き出し「今年の初めに『名探偵コナン思い出主題歌企画』で、『Secret of my heart』選んでくださり、とても嬉しく、光栄でした..」と山崎さんとの思い出をつづった。さらに「山崎和佳奈さんの、優し