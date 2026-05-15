特徴的なフルカウルデザインを採用中国のバイクブランド「CFMOTO」の正規輸入元であるアイビーエスは、125ccクラスの新型モデル「PAPIO XO-1 R RACER」を国内で販売すると発表しました。このモデルは、「懐かしさとイタズラ心が融合した、唯一無二のネオ・カフェレーサー」をコンセプトに掲げ、クラシカルなカフェレーサーの要素を現代風にアレンジした個性的なミニスポーツです。【画像】原付二種の新型スポーツモデル！ CFMO