デル・テクノロジーズは、Alienwareブランドのエントリーモデルとなるゲーミングノートパソコン『New Alienware 15 インテル（DA15260）』および『New Alienware 15 AMD（DA15265）』を発売した。 【画像あり】携帯性と冷却性能のバランスを重視したデザイン 『New Alienware 15』は、AlienwareのデザインDNAとゲーミングに必要不可欠な性能にフォーカスした15インチゲーミングノ