スピッツが、自身のレギュラーイベント3タイトル『ロックのほそ道』『ロックロックこんにちは！』『豊洲サンセット』を8月より開催。あわせて詳細を発表した。 （関連：SUPER BEAVER 渋谷龍太、紆余曲折の20年で確信した“音楽をやる意義”スピッツ愛や「楓」カバーの秘話も語る） 2010年に宮城でスタートし、今年15周年を迎える『ロックのほそ道』は、今回は8月29日、30日にゼビオアリーナ仙台で