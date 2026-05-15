ツインバードは、「感動シンプル」ラインの新製品「コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）」を5月29日に発売する。 関連：【画像あり】コードレス・ボールキャスター搭載ヘッドで楽々掃除 本製品は「掃除も、お手入れも、もっと手軽に」をコンセプトに開発されたコードレススティック型クリーナー。共働きや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加