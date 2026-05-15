アクアは、ファン式冷凍庫『AQF-FA13A』を5月21日に発売することを発表した。 【画像あり】マット仕上げにラウンドフォルムで、リビングに置いても浮かなさそう 本製品は、2025年7月に発売された『AQF-FA13R』の容量やサイズ、機能性を踏襲した後継モデルで、角に丸みを帯びたラウンドフォルムを特長とするファン式冷凍庫。冷凍・冷蔵の運転切替に対応し、利用目的や用途に合わせて使い分けることができる。 新色として「