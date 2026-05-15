wave to earthが、ニューシングル「heaven and hell」をリリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】wave to earth、メキシコで撮影された「heaven and hell」MV） ナイロン弦のギター、ミニモーグベース、CP70ピアノを基調とする本楽曲は、バンドの得意とするローファイジャズから静かに脱却。明確に二分できない世界についての、瞑想的な楽曲となっている。