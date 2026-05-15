サムスン電子ジャパンは、Galaxy Aシリーズの最新スマートフォン『Samsung Galaxy A57 5G』を4月23日より販売開始した。 【画像あり】「Samsung Galaxy A57 5G」本体や使っている様子 本機は、約6.7インチの高輝度Super AMOLED+ディスプレイを搭載しながら厚さ約6.9mm、重量約179gを実現したミドルレンジモデル。前作『Samsung Galaxy A55 5G』と比較してディスプレイが約0.1インチ大型化した一方、約34g軽量化