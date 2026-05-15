■TVアニメ「おそ松さん」について2015年10月に第1期の放送が始まったTVアニメ「おそ松さん」。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、2025年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えました。放送10周年を記念した数多くの展開の1つとして、「おそ松さん」放送10周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』を放送すること