松樹凛の短編「ぼくらが夕闇を埋めた場所」（双葉社「小説推理」2025年1月号掲載）が、第79回日本推理作家協会賞の短編部門を受賞した。 【画像】松樹凛、第79回日本推理作家協会賞・短編部門受賞！ 日本推理作家協会賞は、その年に発表されたミステリーの中で最も優れた作品に与えられる文学賞。今回の短編部門で受賞した「ぼくらが夕闇を埋めた場所」は、表題作とした単行本『ぼくらが夕闇を埋めた場所』が、2026年9