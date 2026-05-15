「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」が、5月23日（土）から、全国の「ファミリーマート」店舗および「Nintendo TOKYO」などで順次発売される。【写真】ピンク＆きいろヨッシーのグッズも登場！■ヨッシーファン必見今回登場する「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」は、『スーパーマリオ』のキャラクター、ヨッシーのみのグッズがそろう、全7等級27種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。目玉のA賞