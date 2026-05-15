やりすぎなほどのにんにく×辛さ！ スタミナ全開の「牛角元気祭り」が期間限定で開催夏の暑さを吹き飛ばす、衝撃のスタミナメニューが牛角に集結します！ 2026年5月20日から6月24日まで開催される「牛角元気祭り」では、にんにくと辛うまをテーマにした全7品を418円からラインナップ。注目は通常の4倍のにんにくを使用した「超ガリバタカルビ」（638円）や、ダブルのにんにくが食欲をそそる「スタミナWガーリックカルビ」