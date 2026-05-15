県立高校再編の実施計画が策定され、河内高校の校舎を分教室として活用する方針が示されました。 実施計画では県内１８の県立高校を７校に統廃合する方針を維持することが示されました。 また、専門の教員による進路などの相談窓口の整備や、加茂高校と統合する河内高校の校舎を統合校の定時制の分教室として活用する方針などが盛り込まれました。 県教育委員会 篠田智志教育長「これから地元自治体としっかり議論しながら、