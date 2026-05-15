＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞シード1年目の28歳、砂川公佑が会場をざわつかせた。4オーバー・84位タイから出たこの日、10バーディ・1ボギーの「61」で回り、トータル5アンダーで上位フィニッシュ。ツアーでの自己ベストであり、ツアー競技としての今大会の最少ストローク記録に並んだ。初日の平均スコアは「73.224」。難しいコースに手を焼く選手が多いなか、「-