＜クイーンシリキットカップ最終日◇15日◇スントゥール・ハイランズGC（インドネシア）◇パー72＞アジア太平洋地域の13カ国が参加する女子アマチュアチーム選手権の最終ラウンドが終了した。【写真】これが”ドラコン女王”後藤あいのインパクト昨年に続いて代表入りした岩永杏奈をはじめ、昨年JLPGAステップ・アップ・ツアーでアマチュア優勝を果たした後藤あい、2025年日本女子オープンで3位に入りローアマチュアを獲得した廣