テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）の公式サイトが更新され、来週18日の放送が「追悼・佐藤愛子さん」になることが発表された。【写真】『徹子の部屋』“次回ゲスト”とテレビ初出演の奥さん、徹子の記念3ショット同日は当初、フランス人俳優のジャン・レノの放送が予定されていた。だが、15日に直木賞作家・佐藤愛子さんの訃報が報じられたことを受け、公式サイトで18日の放送が「追悼・佐藤愛子さん」に変更。放