俳優の大地真央が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。共演の高橋克典と実は“親戚”であることを明かして、会場を驚かせた。同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘す