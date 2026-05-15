15日のボートレース江戸川G2「江戸川634杯モーターボート大賞」5日目準優勝戦12Rでアクシデントが続発した。予選トップ通過の1号艇・坂元浩仁（40＝愛知）がコンマプラス02のフライングで返還欠場（発売額9055万4000円の約82.4％に当たる7464万100円が返還）。残る5艇の争いは2周1マークで山口達也（39＝岡山）が切り返し気味に内を突いて1着となったものの、追い抜き不良による不良航法と見なされ賞典除外。2着の片岡雅裕（