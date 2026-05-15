警察によりますと15日午後3時半ごろ、兵庫県姫路市岡田の公園で7歳の小学生の女子児童が猿に襲われて軽傷だということです。 姫路市では猿の目撃情報が相次いでいて、警察は猿に遭遇した場合、刺激することなく、その場から離れるよう注意を呼び掛けています。