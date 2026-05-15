陸上男子400メートルで、17日のセイコーゴールデングランプリ（東京・MUFG国立）に出場する中島佑気ジョセフ（富士通）が15日、東京都渋谷区の青山学院初等部で行われたイベントに参加。3〜6年生の児童約480人を前にトークショーを行い、その後は5、6年生約240人と陸上教室で交流した。トークショーでは児童から試合前に食べる物を問う質問が投げかけられ、中島は「欠かさず食べている物はグミです」と明かした。これには一流