クマが侵入した複合ビルに集まった警察官ら＝15日午後、青森市15日午後、青森市中心部の複合ビルに成獣のクマ1頭が侵入した。一時ビル内にとどまったが、市によると、同日午後6時15分ごろ、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」で駆除した。けが人はいなかった。現場周辺では、早朝から複数とみられるクマの目撃が相次いでおり、市などは引き続き警戒を続ける。現場は国道沿いの、パン屋やホテルなどが入るビル。目撃者に