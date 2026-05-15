大阪・関西万博会場跡地（奥）とIR予定地＝大阪市此花区の夢洲カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の建設が進む大阪市の人工島・夢洲への新たなアクセス路線延伸に向け、JR西日本と大阪府・市が3月に検討会を立ち上げたことが15日、同社への取材で分かった。約1年かけて駅の位置やルートの具体化に向けた協議を進める。検討会は3者合同で、3月の第1回会議には部長・室長級の担当者が出席。需要を精査するほか、公的資金の活