お笑いコンビ・『アンガールズ』の山根良顕さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新し、長女が11歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 アンガールズ 】山根良顕長女の11歳誕生日を報告相方・田中卓志の第1子誕生も祝福「めでたい」山根さんは「田中の子供も産まれてめでたい」と、昨日第1子男児の誕生を報告した相方・田中卓志さんを祝福。続けて「そして娘も先日誕生日でした」と綴り、誕生日を